В России активизировались «домофонные» мошенники

Аферисты в России вновь стали обманывать людей, втираясь в доверие по вопросу замены ключей для домофона. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Неизвестные звонят россиянам и говорят о плановой замене ключей от домофона, уточняют время и ссылаются на договор с управляющей компанией, иногда называя фамилию жильца и номер квартиры. Затем они предлагают жертве назвать код из СМС якобы для получения талона на ключи.

На самом деле в сообщении приходит код подтверждения входа на портал «Госуслуги», передача которого дает мошенникам доступ к персональным данным, банковским сервисам и заявкам на кредиты. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые люди или жильцы старых домов.

Гаврилов подчеркнул, что управляющая компания или подрядчик никогда не запрашивают коды из СМС и не раздают ключи на улице, а все работы выполняются официально с уведомлением жильцов

Москва, Зоя Осколкова

