В Госдуме предложили провести перерасчет пенсий работающих пенсионеров за 8 лет

В правительство России направлен законопроект о перерасчете пенсий работающих пенсионеров с 2016 по 2024 год. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду».

Один из авторов документа лидер «эсеров» Сергей Миронов в беседе с РИА «Новости» напомнил, что с начала 2016-го и до конца 2024 года пенсии работающих пенсионеров не индексировались. Индексация была возвращена с 1 января 2025 года, что позволило увеличить пенсионные выплаты для 7,8 миллиона россиян.

В законопроекте предлагается осуществить перерасчет размера страховых пенсий за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года и выплатить недополученные пенсии.

Москва, Наталья Петрова

