В Запорожье завершается устранение последствий энергоаварии в результате удара ВСУ

В российской Запорожской области завершаются ремонтные работы на энергообъектах, которые были повреждены в результате атаки вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, во избежание перегрузок на сетях, подключение проводится поэтапно. «Подключается один населенный пункт за другим», – пояснил он.
Балицкий также уточнил, что временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области.
Как сообщал «Новый День», сегодня в Запорожской области пропало электричество после атаки украинских беспилотников по энергообъектам.
Мелитополь, Анастасия Смирнова
