В Запорожье завершается устранение последствий энергоаварии в результате удара ВСУ

В российской Запорожской области завершаются ремонтные работы на энергообъектах, которые были повреждены в результате атаки вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, во избежание перегрузок на сетях, подключение проводится поэтапно. «Подключается один населенный пункт за другим», – пояснил он.

Балицкий также уточнил, что временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области.

Как сообщал «Новый День», сегодня в Запорожской области пропало электричество после атаки украинских беспилотников по энергообъектам.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube