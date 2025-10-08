Российского гражданства лишились почти 3 тысячи человек

С апреля 2023 года российского гражданства лишили почти три тысячи человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк со ссылкой на статистику Миграционной службы.

«2875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» территориальными органами МВД России», – написала она в своем телеграм-канале.

В большинстве своем гражданства лишали по двум причинам: привлечение к уголовной ответственности после совершения преступлений и неявка в военкомат для первоначальной постановки на учет.

По словам Волк, данная мера нацелена на борьбу с теми, кто получил российское гражданство, но представляет угрозу интересам и безопасности РФ. В 2025 году список оснований для лишения гражданства был расширен.

Ранее Миграционная служба РФ опровергла данные о том, что российского гражданства лишали тех, кто является россиянином по праву рождения. В ведомстве подчеркнули, что в таких случаях из российского гражданства можно выйти лишь по собственному желанию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

