Зацепинг в России предложили приравнять к экстремизму

Зацепинг в России предложили приравнять к экстремистскому движению. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«В интернете есть ресурсы, где детям в виде игры предлагают поучаствовать в зацепинге, – написала детский омбудсмен в своем телеграм-канале. – Считаю, что зацепинг пора приравнять к экстремистскому движению».

С начала 2025 года в Подмосковье было зафиксировано 28 происшествий, связанных с зацепингом, в которых погибли 11 детей в возрасте от 11 до 17 лет.

По словам Мишоновой, детей, увлекающихся зацепингом, нужно ставить на учет и давать альтернативу в виде спортивных секций, где они могли бы выбрасывать адреналин. «Нужны профилактические беседы, дети не осознают до конца риски», – подчеркнула детский омбудсмен.

