В Госдуме хотят ограничить число собак и кошек в квартире

В Госдуму внесут законопроект, который предусматривает ограничение количества проживающих в квартире кошек и собак. Соответствующий проект закона подготовил член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

Согласно документу, на каждых 18 кв. м квартиры можно будет держать не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Временное превышение данных норм допускается при рождении потомства до достижения щенками и котятами возраста шести месяцев. Под ограничения не подпадают собаки-поводыри.

Поправки предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», передает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство не устанавливает ограничений количества домашних животных в жилых помещениях, что на практике приводит к содержанию в квартирах 15-20 и более питомцев. Это «влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий», – указывается в документе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube