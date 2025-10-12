Банк России отменил голосование за символы для 500-рублевки из-за накрутки голосов

Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, сославшись на накрутку голосов.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», – говорится в сообщении регулятора.

Новые даты голосования будут объявлены дополнительно. Перечень символов для голосования сохранится.

«По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий», – отметили в ЦБ.

Голосование за символы для новой 500-рублевой купюры стартовало на сайте Центробанка 1 октября и должно было продлиться до 14 октября.

Новая банкнота посвящена городу Пятигорску и Северо-Кавказскому федеральному округу. На лицевой стороне будет размещена одна из достопримечательностей Пятигорска, на оборотной – один из узнаваемых объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее, 8 октября регулятор сообщил, что в голосовании приняли участие более 1,1 млн человек. Среди объектов Пятигорска для лицевой стороны купюры лидировали Академическая (Елизаветинская) галерея, скульптура орла, терзающего змею, гора Бештау и Лермонтовская галерея. Среди символов регионов СКФО для оборотной стороны большинство голосов набрали гора Эльбрус, Грозный-Сити и Дербентская крепость.

«Мы не выбираем один главный символ. Нам важно понять, какие у людей любимые места и памятники в Северо-Кавказском округе, с чем у них ассоциируется эта земля, чтобы потом использовать эти символы при оформлении банкноты. И победители голосования могут как оказаться в центре композиции, так и быть украшением второго плана», – пояснил тогда зампред ЦБ Сергей Белов.

Москва, Наталья Петрова

