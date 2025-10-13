Мошенники под видом налоговиков заставляют россиян снимать самозапрет на кредит

Мошенники придумали несколько обманных схем, в ходе реализации которых заставляют россиян снимать самозапрет на выдачу займов. Об этом сообщили в МВД.

Аферисты звонят от имени налоговой службы и сообщают потенциальной жертве о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории. Для ее устранения они предлагают снять самозапрет на кредит. Далее действуют по отработанной схеме, получают доступ к Госуслугам и оформляют займы.

Другой сценарий – звонок от службы безопасности банка. Сотрудник кредитной организации заявляет о подозрительных операциях по счету жертвы, чтобы сберечь деньги, предлагает снять самозапрет и перевести деньги безопасный счет.

Третья схема обмана связана со звонком якобы сотрудника госструктуры. Мошенник сообщает человеку о возможности получения льгот или выплат, для оформления которых необходимо снять самозапрет.

