Олимпиадникам хотят ограничить возможности поступления в вуз

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, глава Российского союза ректоров заявил о необходимости усовершенствовать порядок зачисления в вузы победителей и призеров олимпиад. Он указал, что зачастую в топовых вузах большинство бюджетных мест занимают именно олимпиадники, пишет «Российская газета».

Отметим, что сегодня победителей и призеров целого ряда олимпиад, включая Всероссийскую олимпиаду школьников, зачисляют в вузы в приоритетном порядке и без вступительных испытаний.

«Количество победителей и призеров олимпиад, зачисленных в вузы в 2025 году, – менее 1,5% от количества всех поступивших на бюджет. И в общероссийском масштабе это статистически незначимая величина.Однако распределение зачисленных олимпиадников неоднородно. Более 60% из них поступают в 10 ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга», – отметил Садовничий на заседании Российского союза ректоров.

По его словам, в соответствии с поручением аппарата правительства Союз ректоров и Минобрнауки подготовили предложения по изменению порядка проведения олимпиад школьников и особых прав, предоставляемых победителям и призерам.

«Считаем необходимым ограничить в 2026 году возможность зачисления без вступительных испытаний на конкурсные профили, по которым в 2025 году доля олимпиадников, зачисленных без вступительных испытаний, превысила 50%", – пояснил Садовничий.

