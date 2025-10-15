Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в конце октября – начале ноября, после которой наступят три выходных дня по случаю празднования Дня народного единства 4 ноября. Об этом напомнили в Роструде.

Шестидневная рабочая неделя начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно в связи с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. В ведомстве уточнили, что 1 ноября – это предпраздничный рабочий день, его продолжительность будет сокращена на час, сообщает ТАСС.

После шестидневки россияне получат три выходных дня. Поскольку День народного единства выпадает на вторник, россиян ждут три выходных – 2,3 и 4 ноября.

Следом за длинной рабочей неделей ожидается трехдневная рабочая неделя – с 5 по 7 ноября, после чего наступят выходные дни.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

