Россияне рассказали о допустимой разнице в возрасте в отношениях

Большинство россиян (67%) считают допустимой для отношений разницу в возрасте не более 5-10 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Каждый пятый (20%) респондент заявил, что разница в возрасте не имеет значения. Треть опрошенных (34%) ответили, что максимальная разница в возрасте между мужчиной и женщиной – до пяти лет, еще треть (33%) – до 10 лет, а 7% считают допустимым возрастной разрыв до 15 лет.

При этом жители России скорее примут ситуацию, когда в паре мужчина значительно старше женщины: лишь 16% опрошенных назвали это неприемлемым, 23% ответили, что это нормально и 55% – что допустимо, хотя и не желательно. Но если в отношениях окажется старше женщина на те же 15-20 лет, то процент неодобрения такого союза становится выше – 33% респондентов считают это неприемлемым. Нормальной ситуацию назвали 16%, а нежелательной, но допустимой – 46%.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube