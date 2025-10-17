В полиции рассказали, что делать при получении перевода от неизвестного

В полиции рассказали порядок действий при получении неожиданного перевода на карту от неизвестного. Это может быть началом мошеннической схемы.

«Злоумышленники могут использовать подобные переводы, чтобы добавить еще одно звено в цепь обналичивания средств или после получения обратного перевода начать запугивать гражданина под предлогом финансирования террористических организаций», – сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В первую очередь при поступлении денег необходимо проверить, действительно ли перевод был осуществлен. Зачастую мошенники только отправляют сообщение, замаскированное под банковское уведомление, а средства при этом не поступают.

Затем нужно уведомить банк через горячую линию, чат в приложении или офис-банк, там зарегистрируют обращение и проведут проверку источника перевода.

«Не используйте поступившие средства. Даже если сумма небольшая, ее расходование может быть признано неосновательным обогащением, что влечет обязанность вернуть деньги и возможные судебные издержки. Не возвращайте перевод самостоятельно. Если кто-то сообщает, что «ошибочно перевел деньги» и просит вернуть их на другие реквизиты, это может быть часть мошеннической схемы. Все операции по возврату должны проходить только через банк», – добавили в полиции. Не стоит забывать, что в банковских приложениях есть функция «возврата ошибочного перевода».

В случае, если разговор или переписка с неизвестным, отправившим деньги, состоялась, необходимо сохранить все данные – они могут пригодиться при разбирательстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube