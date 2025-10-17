Аферисты изобрели новую схему обмана под видом проверки газового оборудования

Мошенники создали новую обманную схему под видом технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, следует из материалов МВД России.

Аферисты звонят гражданам и утверждают, что нужно заключить договор на обслуживание газового оборудования, ссылаясь на изменения в российском законодательстве от 2023 года, передает ТАСС. Согласно тем нормам, договоры на обслуживание газового оборудования должны заключаться только со специализированными организациями.

Для убедительности аферисты сообщают «номер талона» на перезаключение договора по газоснабжению, после чего направляют ссылку на специальный сайт, который на самом деле является фальшивым, где жертве предлагают подтвердить данные. После ввода контактных данных жертве приходит уведомление о якобы направлении СМС-сообщении. Злоумышленники просят продиктовать код из сообщения и получают доступ к личным данным.

Затем жертве звонят лже-правоохранители, утверждая, что ее деньги находятся под угрозой, и убеждают перевести их на «безопасный счет».

В МВД призвали граждан в случае поступления подобных звонков или сообщений не вступать в диалог и не сообщать коды из СМС незнакомым людям.

