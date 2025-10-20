В России хотят снизить возраст ответственности за диверсии до 14 лет

В России хотят снизить возраст уголовной ответственности за диверсии до 14 лет и отменить срок давности для таких преступлений. С соответствующей инициативой выступает Госдума.

Группа депутатов ГД во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным предложила снизить возраст наступления уголовной ответственности за совершение диверсий до 14 лет.

«Эти предложения уже поддержаны Верховным судом и правительством Российской Федерации», – написал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

Кроме того, документ предусматривает ужесточение наказаний за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность вплоть до пожизненного лишения свободы, а также отмену сроков давности для преступлений диверсионной направленности.

Москва, Зоя Осколкова

