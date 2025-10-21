В России ужесточили правила рекламы энергетиков

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, регламентирующий рекламу энергетических напитков. Согласно документу, подобная реклама должна в каждом случае сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления и не должна обращаться к детям. Кроме того, реклама таких напитков не должна содержать информацию о наличии в них биологически активных добавок, витаминов.

Проект закона устанавливает продолжительность предупреждения о вреде энергетиков: в рекламе в радиопрограммах – не менее чем 3 секунды, в телепрограммах, при кино- и видеопоказе – не менее чем 5 секунд и не менее 7 процентов к площади кадра, в рекламе, распространяемой другими способами, – не менее чем 7 процентов площади.

Рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение данных требований.

Принятый закон заработает с 1 марта 2026 года.

Напомним, в России с 1 марта 2025 года действует запрет на продажу безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков несовершеннолетним.

Москва, Наталья Петрова

