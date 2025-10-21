Госдума запретила продавать сигареты и вейпы на остановках транспорта

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о запрете продажи табачных изделий и никотинсодержащей продукции на остановках всех видов общественного транспорта.

Поправки в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» были внесены на рассмотрение нижней палаты российского парламента Законодательной Думой Хабаровского края в мае 2025 года. Инициатива призвана снизить доступность никотинсодержащей продукции для граждан, в первую очередь для молодежи, говорится в пояснительной записке. Дело в том, что зачастую павильоны, в которых продают сигареты и другую никотинсодержащую продукцию, размещены на остановках вблизи общеобразовательных организаций, колледжей и вузов, указывают авторы проекта закона.

Кабмин России поддержал документ с учетом замечаний.

Законопроектом предлагается дополнить перечень мест, в которых запрещается розничная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией, а также кальянами и вейпами, остановочными пунктами всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.

Предполагается, что ограничения заработают с 1 марта 2026 года, сообщила пресс-служба Госдумы.

Москва, Наталья Петрова

