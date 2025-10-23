«Покупка как обезболивающее»: эксперт Пироговского Университета о том, почему осенью обостряется шопоголизм

Осенью повышается покупательская активность населения, а ритейлеры подстегивают продажи с помощью маркетинговых уловок. О том, как осенние распродажи эксплуатируют нашу психику и как этому противостоять, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

Шопоголизм – это форма зависимости, в основе которой лежит попытка регуляции эмоционального состояния. Покупка выступает в роли механизма совладания со стрессом, тревогой, скукой или чувством экзистенциальной пустоты, поясняет кандидат медицинских наук, врач, клинический психолог, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Екатерина Орлова.

«Осенний период сам по себе может выступать в качестве психологического стрессора. Феномен сезонного аффективного расстройства (САР), связанный с сокращением светового дня, способствует повышению уровня тревожности и депрессивной симптоматики. В этом контексте массированные рекламные кампании, акцентирующие внимание на таких концептах, как «уют», «новое начало» и «выгода», могут способствовать у многих из нас формированию мощного поведенческого паттерна «покупка → временное облегчение и положительные эмоции → кратковременное снижение внутреннего напряжения»», – говорит эксперт.

Что касается импульсивный покупок, то есть несколько приемов, которые могут уберечь от напрасной траты денег. «Ключевым инструментом противодействия импульсу является разрыв автоматической связи между желанием и действием. Сформулируйте для себя правило: любая незапланированная покупка должна быть отложена на фиксированный срок – например, на 24 часа. Эта пауза позволяет когнитивным процессам (рациональному анализу) взять верх над аффективными (сиюминутной эмоцией)», – советует Орлова.

Кроме того, одной из эффективных техник является финансовая конкретизация. Попробуйте перевести абстрактную сумму в корзине в конкретные жизненные эквиваленты. Вместо «потратить 5000 рублей» мысленно произведите калькуляцию: «Эти деньги равны двум походам в кино, ужину в ресторане или трем книгам». Такой прием делает финансовые потери более осязаемыми и помогает оценить альтернативную стоимость импульсивной траты.

Москва, Зоя Осколкова

