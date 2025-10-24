Аферисты выманивают деньги у россиян, пугая статьей за «разглашение данных»

Мошенники стали применять новую схему вымогательства с угрозой жертве уголовной статьей за «раскрытие» своих личных данных. Об этом предупредил директор продукта «Защитник» оператора МТС Андрей Бийчук.

По его словам, мошенническая многоступенчатая схема включает звонки от имени якобы сотрудника Пенсионного фонда, который просит назвать паспортные данные «для сверки». На следующий день аферисты выходят на связь уже под видом «правоохранителей» и угрожают будущей жертве тем, что раскрытие персональной информации якобы влечет уголовную ответственность. При этом лжеправоохранители пытаются убедить человека в том, что намерены не обвинить его, а, наоборот, помочь, но для получения «статуса пострадавшего по делу» требуется заплатить определенную сумму, передает ТАСС.

Для этого, по словам эксперта, злоумышленники направляют жертве инструкции по снятию средств с банковской карты якобы для оформления декларации, после чего просят передать деньги «спецкурьеру».

В этой схеме аферисты используют методы психологического давления, контролируя действия жертвы на каждом этапе, отметил Бийчук.

