В МВД рассказали, как мошенники используют распродажи в схемах обмана

Мошенники подделывают интернет-магазины крупных брендов и используют тему распродаж для обмана людей, в том числе во время «черной пятницы». С таким предупреждением выступило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Как отметили в ведомстве, граждане и бизнес уже строят планы на ноябрьские распродажи, в том числе на «черную пятницу» – на этом фоне мошенники также начали свою «работу».

Аферисты копируют все приемы легальных компаний: создают яркие сайты с брендовыми названиями («Распродажа», «Скидки», «Black Friday Sale»), используют агрессивную рекламу в соцсетях и создают иллюзию невероятно низких цен, указали в киберполиции.

По данным ведомства, россияне могут столкнуться с фальшивыми интернет-магазинами, которые копируют дизайн официальных площадок, предлагают скидки до 90% и просят предоплату. Мошенники также активно используют фишинговые ресурсы. Ссылки на «распродажи» приходят через рассылки, мессенджеры или соцсети, и при переходе на них пользователи попадают на поддельные формы оплаты, где злоумышленники собирают данные карт.

Кроме того, аферисты проводят розыгрыши с оплатой налога или пошлины, где жертве сообщают о выигрыше крупного приза, но требуют внести «обязательный платеж».

Также людям могут поступать звонки от лже-курьеров. Под видом уточнения адреса доставки они просят продиктовать коды из SMS для получения доступа к банковским счетам или мессенджерам.

