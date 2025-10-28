На вокзалах и в аэропортах появятся детские унитазы

Министерство транспорта РФ утвердило пакет рекомендаций, согласно которому в транспортную отрасль внедрят принцип семейноцентричности. На вокзалах и аэропортах сделают инфраструктуру для удобства путешествий с детьми.

Рекомендации Минфина призваны сделать поездки для семей с детьми комфортными и безопасными. Внедрять их будут как в государственных, так и в частных транспортных компаниях, а также в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах.

«Рекомендуется создание комфортной среды для семей с детьми на всех этапах путешествия: а) наличие пандусов и лифтов для доступа с колясками в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в общественном транспорте… б) обеспечение чистоты и удобства в туалетах, включая наличие пеленальных столиков и детских унитазов», – говорится в документе.

Кроме того, в правилах и инструкциях транспортных компаний рекомендуется предусмотреть предоставление специального обслуживания для семей с детьми.

