На маркетплейсах выявили десятки миллионов нарушений маркировки товаров

На маркетплейсах в 2025 году выявили десятки миллионов нарушений в части маркировки товаров. В большинстве случаев руководству площадок удается урегулировать вопрос с продавцами, но часто доходит до штрафов и удаления карточек товаров.

«За девять месяцев 2025 года система маркировки «Честный знак» зафиксировала порядка 25 миллионов нарушений при продаже товаров легкой промышленности на онлайн-площадках», – сообщили РИА «Новости» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы «Честный знак».

На втором месте по числу нарушений – молочная продукция 12,4 млн, затем идет обувь, где было обнаружено 7 млн нарушений. Кроме того, есть проблемы с маркировкой бутилированной воды и парфюмерии. «Это наиболее чувствительные сегменты – товары, которые люди используют ежедневно», – отметили в ЦРПТ.

При этом в центре подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года число нарушений снизилось на 30%. «За 2024-2025 годы маркетплейсам передано около 4 тысяч обращений покупателей. В 70% случаев площадки урегулировали вопросы с продавцами, в остальных применили штрафы или заблокировали карточки товаров», – рассказали в ЦРПТ.

