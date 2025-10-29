В России хотят запретить прием в вузы на платные места при ЕГЭ ниже 50 баллов

В России предложили запретить принимать на платные места для обучения в вузе абитуриентов, чей средний балл ЕГЭ оказался ниже 50. С инициативой выступило Минобрнауки.

Согласно проекту приказа, опубликованного на портале правовых актов, если в рамках приемной кампании 2025/2026 года средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на ту или иную специальность на коммерческой основе, составил меньше 50, то платные места для этой специальности не будут выделяться вообще.

Кроме того, предлагается устанавливать лимит платных мест на уровне среднего показателя за последние два учебных года.

Также проектом вводится государственное регулирование для 40 специальностей, среди которых юриспруденция, архитектура и нефтегазовая отрасль. Ранее образовательные учреждения самостоятельно определяли объем платного приема.

Министерство направит предложения по предельному числу платных мест до 5 ноября 2025 года, после чего у вузов будет пять дней для внесения корректировок.

Москва, Зоя Осколкова

