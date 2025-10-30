Десять уроженцев Азии лишили гражданства РФ за угрозу нацбезопасности

В России десять человек лишились гражданства за угрозу национальной безопасности. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Десяти выходцам из Центрально-Азиатского региона, создавшим угрозу национальной безопасности России, прекращено гражданство Российской Федерации», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, среди лишенных гражданства – два жителя Архангельской области, которые неоднократно применяли насилие в отношении жителей Северодвинска, житель Республики Бурятия, ранее осужденный за участие в запрещенной в РФ экстремистской организации, житель Тюменской области за возбуждение вражды по политическим, национальным и религиозным мотивам, два жителя Забайкалья, отказавшиеся исполнять обязанности по воинскому учету, и гражданин, осужденный за организацию незаконной миграции.

Семеро из лишенных гражданства уже выдворены из России, трое отбывают наказание в виде лишения свободы, передает ТАСС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube