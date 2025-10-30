Опрос показал, что более трети россиян ежедневно чувствуют себя уставшими

Более трети россиян признались, что каждый день чувствуют усталость. При этом все чаще причиной нехватки энергии становится не физическая, а психологическая нагрузка. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, 37% ежедневно чувствуют усталость, каждый четвертый (26%) – несколько раз в неделю. 17% респондентов заявили, что чувствуют себя уставшими несколько раз в месяц, 7% – ощущают усталость пару раз за полгода, 8% опрошенных – никогда ее не ощущают.

«Россияне не просто устают больше, но и устают по-другому: источник напряжения все чаще кроется не в физических нагрузках, а в психологически тяжелых ситуациях и нервах на работе», – отмечают социологи.

Среди причин усталости треть (34%) назвали нервную и ответственную работу, еще треть (32%) – психологически трудные ситуации и стресс, четверть (25%) – физическую тяжелую работу, каждый шестой (17%) устает из-за семьи и детей.

Большинство восполняют энергию с помощью отдыха (55%) или смены обстановки (44%), треть россиян (34%) предпочитают уединение, а 22% опрошенных борются с усталостью с помощью общения с близкими людьми.

Москва, Зоя Осколкова

