Мошенники усовершенствовали схему «проголосуй за мою дочь в конкурсе»

Мошеннические схемы эволюционируют и теперь состоят из многих этапов, чтобы убедить жертв перейти по фишинговым ссылкам. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Традиционная схема «проголосуй за мою дочь в конкурсе» эволюционирует. Вместо одной наивной просьбы мошенники теперь строят многоэтапную подделку: клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени «группу поддержки», пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность», – говорится в сообщении.

Новых пользователей приглашают в группу через некоторое время, чтобы создавалась видимость доверия. При этом реальным людям запрещено писать комментарии. Механика обмана строится на социальном подтверждении и снижении бдительности, после чего жертва переходит по фишинговой или вредоносной ссылке.

Схема эволюционировала, но результат остался прежним – компрометация аккаунта, кража персональных данных или загрузка вредоносных программ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube