Суббота, 1 ноября 2025, 09:14 мск

ИИ помог определить самое длинное слово русского языка

В институте им. А.С. Пушкина назвали самое длинное слово в русском языке. Найти его удалось с помощью искусственного интеллекта.

На статус самого длинного русского слова на данный момент претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые».

Слово состоит из 55 букв и было использовано в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году, рассказал РИА «Новости» заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

По словам специалиста, русский язык легко усваивает сложные многокомпонентные слова, по этой причине статус самого длинного слова часто меняется.

Москва, Зоя Осколкова

