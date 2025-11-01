Каждый пятый россиянин намерен подрабатывать в праздники

Около 20% жителей России планируют устроиться на подработку во время предстоящих праздников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру».

В опросе приняли участие 1,7 тысячи совершеннолетних россиян. Каждый пятый респондент заявил, что собирается подрабатывать во время ноябрьских праздников, передает РИА «Новости».

«Основные причины, которые мотивируют людей искать дополнительные доходы, носят сугубо материальный характер: возможность накопить деньги – 46%; небольшой размер основной зарплаты – 36%; ради материальной подстраховки – 29%», – указывают аналитики.

21% опрошенных заявили, что подработка является своего рода хобби. Такого мнения часто придерживаются люди творческих и социально ориентированных профессий.

«Рынок подработки во время праздников демонстрирует разнообразие форматов – от традиционных услуг до цифровых и творческих профессий. Помимо лидеров предложений по подработке – курьеров (19%) и комплектовщиков товаров (12%), респонденты активно выбирают и другие роли: в сфере логистики и услуг: таксистом планируют работать 11% опрошенных, грузчиком – 3%», – отмечается в исследовании.

