У россиян остался месяц на оплату имущественных налогов

У россиян остается месяц на оплату имущественных налогов. Людям, владеющим недвижимостью, землей и транспортными средствами, нужно оплатить в бюджет выставленные налоговиками суммы до 1 декабря 2025 года.

Документы приходят либо по почте, либо в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика на портале «Госуслуги».

Налоговое уведомление содержит данные по транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц за 2024 г., а также сведения по НДФЛ для доходов, с которых налог не был удержан ранее. Ставки имущественного, земельного и транспортного налога варьируются в зависимости от региона, а итоговая сумма может меняться из-за переоценки кадастровой стоимости и предоставленных льгот.

Оплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС, в мобильном приложении «Налоги ФЛ» или через «Госуслуги».

