Путин учредил два новых праздника

Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября подписал указы о введении двух новых праздников – Дня коренных малочисленных народов РФ и Дня языков РФ.

Согласно указу главы государства, День коренных малочисленных народов России будут отмечать по всей стране 30 апреля. Праздник устанавливается «в целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры» коренных народов, следует из документа. В РФ к коренным малочисленным народам относят порядка 315 тыс. человек.

День языков народов России установлен в целях «сохранения и поддержки языков народов РФ», гласит президентский указ. Он будет отмечаться 8 сентября.

На сегодняшний день в России используются более 270 языков и диалектов. Самым распространенным остается русский язык: он является родным для 111 млн человек.

Ранее в Кремле сообщили, что 4 ноября глава российского государства вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных объединений возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Также президент вручит государственные награды и премии за вклад в укрепление единства нации.

Москва, Наталья Петрова

