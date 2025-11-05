Краснов назвал проблемой судебной системы России недостаток единства правоприменения

Председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов обозначил одну из важных проблем судебной системы России. При рассмотрении дел продолжают встречаться прямо противоположные подходы.

«Что касается авторитета судебной системы, на мой взгляд, одна из актуальных проблем, требующих повышенного внимания, – по-прежнему недостаточный уровень единства правоприменения», – сказал Краснов в интервью ТАСС и «Российской газете».

Подходы судов при рассмотрении дел противоречивые и прямо противоположные. «В свою очередь, это приводит к многочисленным пересмотрам актов и явно не способствует уважению судебной власти», – отметил председатель ВС.

Разъяснения Верховного суда играют важную роль в решении этой проблемы. Акты официального судебного толкования нередко полностью меняли траекторию правоприменения, делая его более справедливым, подчеркнул Краснов.

Напомним, Игорь Краснов стал председателем Верховного суда в сентябре, ранее он возглавлял Генеральную прокуратуру. В настоящее время генеральным прокурором России является Александр Гуцан.

Москва, Зоя Осколкова

