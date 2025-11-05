В России введут специальные сим-карты для детей

В России появятся детские сим-карты, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, они будут оформляться с согласия родителей. Нововведение позволит родителям получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.

«Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей», – приводит слова Шадаева РИА «Новости».

Глава Минцифры добавил, что по детским сим-картам родители смогут получать геотреки «по запросу без судебных решений».

Министр также сообщил, что пожилые люди смогут назначить доверенное лицо через «Госуслуги» для доступа к их геотрекам без судебных решений. «Мы считаем, что также для старшего поколения мы должны дать возможность через «Госуслуги» назначить доверенное лицо. Соответственно, это доверенное лицо также сможет без судебных решений быстро от операторов получать доступ к геотрекам», – сказал Шадаев в рамках межрегионального форума поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

