В России хотят отключать мобильный интернет и СМС на 24 часа после роуминга

В России планируют блокировать мобильный интернет и отправку СМС после возвращения абонента из-за границы на 24 часа. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на рынке телекоммуникационных услуг. Еще одно условие для «охлаждения», кроме международного роуминга, – неактивность сим-карты более 72 часов. В течение суток таким абонентам будут недоступны мобильный интернет и СМС. Инициатива связана с атаками украинских дронов.

Сократить срок блокировки пользователю предложат через простую верификацию – перейти по ссылке из СМС и ввести капчу, после чего связь будет восстановлена.

По словам собеседников газеты, мера ориентирована на борьбу с «бесхозными» сим-картами, которые могут использоваться для атак беспилотников. Ранее похожий порядок был введен для иностранных сим-карт, после чего некоторые из них перестали получать СМС, что затруднило абонентам доступ к банковским сервисам.

Как отмечают эксперты, новый механизм для российских сим-карт будет мягче.

Директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко обратил внимание на то, что в обращении до сих пор остаются тысячи сим-карт, оформленных на случайных людей. По его словам, такие карты часто «возвращаются» к нам в конструкции БПЛА».

По мнению коммерческого директора «Кода Безопасности» Федора Дбара, новшество ограничит использование таких номеров.

Как указывает гендиректор «Флай Дрон» Никита Данилов, мера может стать частью комплекса по защите инфраструктуры от атак, однако не даст полной гарантии.

Москва, Наталья Петрова

