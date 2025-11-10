Более трети россиян не поддерживают блокировку зарубежных ресурсов

Только четверть россиян поддерживают ограничение доступа к ряду соцсетей и мессенджеров. Более трети выступают против блокировки зарубежных ресурсов. Об этом свидетельствуют данные Аналитического центра ВЦИОМ.

В последнее время все больше зарубежных платформ подвергаются полной блокировке или функционируют с ограничениями. «Однозначно поддерживает такие решения каждый четвертый житель страны (24%), треть относится к этому безразлично (30%), против выступают четверо (39%) из десяти опрошенных», – говорится в результатах опроса.

По словам социологов, разделение мнений происходит четко по возрастным линиям и обусловлена цифровыми привычками. «Молодое поколение явно воспринимает ограничения на зарубежные соцсети как вмешательство в привычное цифровое пространство, в этой возрастной группе против ограничений заметное большинство, для них интернет давно стал неотъемлемой частью повседневности. Старшие же поколения, напротив, чаще поддерживают государственные запреты, видимо, в них они видят элемент защиты и порядка», – отметили во ВЦИОМ.

То же касается и обхода блокировок. Большинство (55%) россиян безразлично относится к тому, что другие обходят запреты: эта тема не вызывает ни одобрения, ни осуждения. При этом молодежь гораздо чаще относится к этому положительно, тогда как старшие поколения – сдержанно или отрицательно, воспринимая это как нарушение правил.

«Регулировка цифрового пространства – новый «вопрос отцов и детей», по сути речь идет о столкновении двух культур: культуры сетевой автономии и культуры институционального доверия. Для одних ценность интернета в свободе доступа и самовыражения, для других – в безопасности и контроле», – говорят аналитики. Поляризация общества может усугубить проблему информационных «пузырей». Картина мира молодежи и старшего поколения будет различаться, что не только затруднит межпоколенческий диалог и взаимопонимание, но и может способствовать дальнейшему усилению ценностных расхождений.

