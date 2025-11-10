МВД перечислило фразы, которые выдают мошенников с дипфейками

Киберпреступников в схемах с технологией дипфейков для получения кода от «Госуслуг» выдает определенный набор фраз о беде и просьбы о помощи. Об этом сообщили в МВД России.

Чаще всего мошенники используют в разговоре высказывания «У меня проблемы, помоги», «Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги». Кроме того, злоумышленники используют реплику «Это срочно, переведи на эту карту», передает ТАСС.

Также преступники с помощью дипфейков могут притвориться начальниками. В этом случае они могут берут на вооружение фразу «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите».

В МВД призывают прекращать общение, как только прозвучит любое из этих высказываний, и никогда не сообщать никому коды из СМС.

