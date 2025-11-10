российское информационное агентство 18+

Понедельник, 10 ноября 2025, 19:36 мск

В России ввели режим «охлаждения» мобильного интернета

Российские операторы связи начали уведомлять россиян, вернувшихся из заграничных поездок, о суточном ограничении доступа к мобильному интернету. По данным РБК, такие СМС-сообщения уже направляют «Мегафон» и «Билайн».

«Информируем вас, что после возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа», – говорится в таких уведомлениях с инструкцией для прохождения авторизации.

При этом остаются доступны звонки и ряд сервисов, в числе которых Госуслуги, банки, сервисы VK и «Яндекса», видеосервисы и др.

В настоящее время аналогичная мера действует для иностранных сим-карт. Это ограничение направлено, в том числе, на борьбу с использованием сим-карт при атаках беспилотников.

