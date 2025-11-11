Госдума утвердила закон о закреплении кадров в здравоохранении

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, направленный на обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами и преодоление кадрового дефицита. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Предусматривается, что выпускники медицинских вузов и колледжей, которые впервые прошли первичную аккредитацию специалиста, будут осуществлять медицинскую деятельность под руководством наставника. Минздрав РФ определит список медицинских специальностей и направлений подготовки, по которым будет осуществляться наставничество с обязательной отработкой выпускника до трех лет в медучреждениях системы обязательного медицинского страхования.

При этом, как подчеркивается, нормы о наставничестве будут действовать только в отношении медиков, фармацевтов из этой системы исключили.

Конкретный срок наставничества также будет определяться Минздравом в зависимости от специальности или места работы выпускника медвуза или колледжа. При этом данный срок не может превышать три года.

По завершении наставничества лица, в отношении которых оно осуществлялось, будут подлежать периодической аккредитации специалиста.

Надо отметить, что ко второму чтению документа депутаты смягчили требование к стопроцентному целевому набору на программы специалитета. Таким образом 70% мест в вузах останутся целевыми, а 30% – бюджетными. Вместе с этим закон вводит стопроцентное целевое обучение в ординатуре и отдельный конкурс для целевиков, которые намерены учиться в учреждениях среднего профессионального образования. Поступающие в колледжи по целевому набору получат преимущественное право зачисления вне зависимости от результатов экзаменов и оценок.

Добавим, согласно документу, студенты программ медицинского образования, нарушающие условия договора о целевом обучении, будут платить компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы и штраф в двукратном размере компенсации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube