Рособрнадзор уточнил сроки школьных экзаменов в 2026 году

Основной этап единых школьных экзаменов в России в 2026 году стартует не ранее 1 июня. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Начиная с текущего учебного года, основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня», – цитирует Музаева ТАСС.

По словам главы ведомства, перенос сроков Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена позволит школьникам полностью завершить освоение всех учебных предметов.

Музаев отметил, что приказы с утвержденным расписанием экзаменов на 2026 год уже согласованы Минпросвещения и Рособрнадзором. В ближайшее время документы зарегистрируют в Министерстве юстиции.

