Россияне стали покупать «половинки» елок в целях экономии

В России набирают популярность «половинки» новогодних елок. Такие изделия меньше занимают места в квартире и стоят дешевле полноценных экземпляров.
Как сообщают продавцы, россияне все чаще заказывают искусственные елки, которые можно прислонить к стене или разместить на угол. Елка выглядит как полноценная спереди, занимает меньше площади и не мешает проходу. Такое дерево можно также украсить игрушками и гирляндами.
Производители подстраиваются под запрос и изготавливают елки любого формата. При этом «половинки» стоят дешевле, так как для них требуется меньше материала.
Примечательно, что такие изделия появились на рынке несколько лет назад, но с каждым годом спрос на них только растет.
Москва, Зоя Осколкова
