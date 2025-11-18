российское информационное агентство 18+

Вторник, 18 ноября 2025, 17:10 мск

Россияне стали покупать «половинки» елок в целях экономии

В России набирают популярность «половинки» новогодних елок. Такие изделия меньше занимают места в квартире и стоят дешевле полноценных экземпляров.

Как сообщают продавцы, россияне все чаще заказывают искусственные елки, которые можно прислонить к стене или разместить на угол. Елка выглядит как полноценная спереди, занимает меньше площади и не мешает проходу. Такое дерево можно также украсить игрушками и гирляндами.

Производители подстраиваются под запрос и изготавливают елки любого формата. При этом «половинки» стоят дешевле, так как для них требуется меньше материала.

Примечательно, что такие изделия появились на рынке несколько лет назад, но с каждым годом спрос на них только растет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

