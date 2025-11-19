Не сдавшие ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно получить рабочую профессию

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, который позволит девятиклассникам, не сдавшим государственную итоговую аттестацию, бесплатно пройти обучение рабочим профессиям.

Соответствующие поправки внесены в федеральный закон «Об образовании в РФ». Согласно документу, выпускники девятых классов, получившие на ОГЭ неудовлетворительные баллы или не сдавшие экзамен в срок, получат право бесплатно пройти обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в год, пока готовятся к пересдаче экзамена.

Перечень таких профессий и должностей, а также образовательных организаций, где можно будет пройти обучение, определят региональные власти, сообщает пресс-служба Госдумы. Финансировать обучение будут региональные бюджеты.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон утвержден в интересах детей. «Принятые нормы будут способствовать не только решению проблемы дефицита рабочих кадров, но и вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат», – написал он в своих соцсетях.

Москва, Наталья Петрова

