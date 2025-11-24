В МВД РФ назвали основы финансовой самообороны

В Министерстве внутренних дел России рассказали о ключевых принципах, которых стоит придерживаться, чтобы не пострадать от действий мошенников. Сложные пароли и двухфакторная аутентификация – основа финансовой самообороны в современном мире.

Для повышения уровня безопасности стоит использовать уникальные пароли для разных аккаунтов и включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.

Кроме того, необходимо с осторожностью относиться к письмам с подозрительными ссылками и обращениями, требующим действий «открой», «прочитай», «ознакомься». При этом стоит тщательно проверять ссылки, даже если письмо поступило от знакомых или коллег. Фишинговые сайты часто содержат орфографические ошибки и некорректно функционирующие элементы.

«Принципы финансовой самообороны с приходом новых технологий не меняются. Никто из официальных лиц (банки, госорганы, правоохранители) не будет запрашивать биометрию (видео с лицом и голосом) по телефону или через СМС-рассылку», – сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве напомнили, что процесс сбора биометрии проходит в соответствии со строгим регламентированным порядком. Процедура проводится исключительно в отделениях банков, подключенных к системе, с обязательным предоставлением паспорта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

