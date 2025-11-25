Мошенники актуализировали схемы обмана на фоне подготовки к новогодним корпоративам

В России наступила пора подготовки к новогодним праздникам. На этом фоне мошенники начали активно применять технологии для хищения данных и средств корпоративных клиентов.

Тематика новогодних корпоративов привлекательна для мошенников из-за сезонного ажиотажа и сжатых сроков, вынуждающих компании быстро принимать решения, рассказали «Известиям» специалисты в области кибербезопасности. «Крупные бюджеты мероприятий предполагают существенные единовременные платежи, а массовый спрос позволяет использовать типовые схемы. Эмоциональный фон предпраздничной подготовки нередко снижает рациональную оценку рисков», – указывают эксперты.

В компаниях растет загрузка перед окончанием календарного года, люди работают в цейтноте, много переписки, подрядчиков и быстрых согласований. Такая обстановка позволяет найти уязвимые места, в случае компрометации деловой переписки киберпреступники могут разослать фишинг от имени сотрудника в его собственной организации, а за ее пределами – компаниям-партнерам.

Аферисты активно используют технологии deepfake, чтобы имитировать голосовые звонки или видеосообщения от руководителя или HR со срочными указаниями. Широкое распространение искусственного интеллекта (ИИ) позволяет применять его для клонирования фишинговых сайтов существующих организаций подрядчиков. Благодаря использованию новых технологий внешне такие веб-страницы не будут отличаться от оригинальных. Также злоумышленники могут использовать QR-коды в качестве вложений – они визуально не считываются человеком, поэтому могут не вызывать опасений.

По прогнозам экспертов, следует ожидать целевого фишинга, когда мошенники рассылают письма, маскируясь под известные event-агентства или престижные площадки, с предложением «эксклюзивных» условий и ссылками на фальшивые сайты для ввода данных и предоплаты. Также возрастет активность в мессенджерах и социальных сетях через создание клонов реальных профилей подрядчиков, а также сайтов-однодневок с привлекательными предложениями по аренде несуществующих площадок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

