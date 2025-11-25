В Роскачестве рассказали о проблемах россиян при покупках онлайн

Россияне рассказали, с какими проблемами они сталкиваются при совершении покупок в онлайн-магазинах. Чаще всего пользователей не устраивает несоответствие описания и товара.

Около половины (51%) россиян не сталкивались с проблемами при покупке в онлайн-магазинах, сообщили РИА «Новости» в Центре изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества. 24% заявили, что товар приходил ненадлежащего качества или не соответствовал описанию на сайте.

16% покупателей получили бракованные вещи, а 15% при покупке поняли, что информации о характеристиках товара недостоверна. 11% сообщили о просрочке, а 6% сталкивались с отсутствием маркировки товара.

При совершении покупки онлайн россияне в большинстве своем обращают внимание на цену, еще 44% опрошенных интересуются акциями и скидками на определенный товар, рейтинг товара изучают 37% респондентов. Около трети потребителей читают отзывы на товар и продавца. Лишь 8% считают необходимым обращать внимание на сертификат соответствия.

Москва, Зоя Осколкова

