Мошенники обходят блокировки, вынуждая россиян перезванивать

В России в последнее время набирает популярность схема мошенничества, когда аферисты вынуждают свою жертву перезванивать. Злоумышленники создают максимально бытовой и правдоподобный повод для контакта, что ослабляет бдительность граждан, пишут «Известия».

Мошенники маскируются под курьеров, управляющие компании или службы безопасности и вынуждают перезванивать. Письменный диалог с человеком в таких схемах в последнее время чаще всего начинается с отвлеченных на первый взгляд тем – это замена домофонов, проверка счетчиков. Пользователю могут присылать сообщения и письма, писать в мессенджеры. Например, приходит письмо, что он якобы совершил вход в важный сервис. В том же сообщении будет написано: «Позвоните по указанному номеру телефона, если это были не вы».

Формально звонок инициирует сама жертва, это снижает ее настороженность. Всплеск этой схемы начался после введения в августе 2025 года ограничений на звонки в мессенджерах. Кроме того, толчком стали требования к маркировке исходящих звонков с 1 сентября: благодаря им даже мобильные номера, используемые для массовых обзвонов, стали довольно быстро попадать в черные списки.

Только в период с июля по сентябрь 2025 года количество преступлений по такой схеме достигло около 1,2 млн. Это на 22% выше по сравнению с 2024 годом. При этом ущерб от схемы за тот же период составил 65 млрд рублей против 50 млрд рублей. Более того, мошенники активно применяют методы социальной инженерии, опережающие антифрод-системы, поэтому показатели ущерба остаются внушительными.

По словам экспертов, с помощью схемы «обратного звонка» мошенники пытаются «отфильтровать» более доверчивых граждан. Аферисты не тратят ресурсы на обзвон и разговоры с критически настроенными людьми, а делают массовую рассылку, что гораздо быстрее и легче, и потенциальные жертвы перезванивают им сами.

Москва, Зоя Осколкова

