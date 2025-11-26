«Ред-флаг», «сигма» и «пупупу»: названы претенденты на слово года

Портал Грамота.ру назвал претендентов на слово года – в шорт-лист вошли 12 слов. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе проекта.

Эксперты-лингвисты рассматривали более 500 слов в течение 2025 года. Эксперты анализировали, какие слова появились в языке или получили новое значение в последние несколько лет, а также смотрели на рост упоминаемости в соцсетях и СМИ.

Как рассказали специалисты, самая яркая тенденция этого года – повсеместное присутствие контента, сгенерированного ИИ. Кроме того, видна экспансия слов, связанных с популярной психологией. Также появляется много слов, характеризующих современные человеческие типы.

Среди претендентов оказались «ред-флаг», «сигма», «лимб», «проявленность», «зумер», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот», «подсветить» и междометие «пупупу».

«Мы смотрим, с какой частотой то или иное слово употребляется. Если на графиках, которые мы получаем с помощью системы мониторинга СКАН, частотность выросла, то для нас это сигнал, что это слово каким-то образом стало актуальным», – рассказала агентству главный редактора портала Ксения Киселева.

Слово 2025 года будет избрано методом открытого рейтингового голосования.

Москва, Зоя Осколкова

