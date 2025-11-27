В России хотят ввести уголовное наказание за самовольное подключение к электросетям

В России предложили ввести уголовную ответственность за самовольное подключение к электросетям. Это поможет в борьбе с нелегальными майнерами и способствует обеспечению энергетической безопасности страны.

С инициативой выступил глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов. Соответствующий законопроект сенатор направил на рассмотрение Верховного суда России, пишут «Известия». В пояснительной записке к документу отмечается, что самовольное подключение к электросетям часто встречается в сфере майнинга. «Отсутствие уголовной ответственности порождает ситуации, при которых при выявлении такого подключения нарушители повторно, неограниченное количество раз могут подключаться к энергосетям», – написал Кутепов.

Сенатор предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ ст. 215.5 («Самовольное подключение к электрическим сетям либо приведение их в негодность»). Ответственность будет предусмотрена за разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодность электросетей и связанных с ними объектов, которые повлекли или могли повлечь нарушение их работы, если они были совершены из корыстных и хулиганских побуждений.

Наказывать за самовольное подключение будут штрафом в размере от 400 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет. За аналогичные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, предполагается ответственность в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет. В случае если такие правонарушения повлекли смерть человека и иные тяжкие последствия, срок лишения свободы возрастет до восьми лет.

По словам экспертов, проблема нелегального подключения к электросетям для майнинга сегодня стоит крайне остро и имеет тенденцию к ухудшению. Добыча криптовалюты требует колоссальных объемов электроэнергии – современная майнинговая ферма сопоставима по потреблению с промышленным объектом. Майнинг создает гигантскую нагрузку на электросети, усиливает износ инфраструктуры, приводит перегреву сетевого оборудования, локальным авариям и пожарам.

Отсутствие более жесткого наказания за самовольное подключение к электросетям позволяет нарушителям, даже будучи пойманными, отделываться административными штрафами, которые несоизмеримо малы по сравнению с прибылью от добычи криптовалюты. В настоящий момент потребление энергии без договора может быть отнесено к административным правонарушениям. За такие действия предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Для юридических лиц в этой же ситуации установлен штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а для должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. рублей.

Москва, Зоя Осколкова

