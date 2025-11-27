Половина россиян верят, что гороскопы влияют на их жизнь

Социальная сеть «Одноклассники» провела опрос среди пользователей с целью выяснить, как россияне относятся к гороскопам, лунным календарям и прогнозам магнитных бурь. В преддверии конца года растет интерес людей к такому типу контента.

Исследование показало, что половина россиян (50%) допускает влияние фаз Луны на свою жизнь, причем чаще всего это женщины и люди старше 65 лет. Более 35% россиян регулярно или эпизодически пользуются лунным календарем. Как правило, люди старше 65 лет проявляют наибольший интерес.

44% респондентов отметили, что пользуются лунным календарем для садоводства и ухода за растениями. Каждый третий (35%) пользователь обращается к лунному календарю просто из любопытства. Также в топ популярных причин вошел контроль самочувствия (21%).

Половина опрошенных россиян верит, что знаки зодиака влияют на их жизнь. Каждый десятый респондент читает ежедневные гороскопы регулярно, а еще 50% – делают это эпизодически. Большинство тех, кто читает гороскопы (59%), отмечают, что их прогнозы сбываются часто. 28% пользователей не обращают внимания на совпадения, причем эта доля выше среди старшего поколения.

Предсказания, которые больше всего интересуют пользователей: прогнозы на удачу (26%, чаще женщины), прогнозы на здоровье (23%, чаще мужчины). Отвечая на вопрос, почему россияне читают гороскопы, респонденты отметили, что им интересно сравнивать прогнозы с реальностью (42%). Также опрошенные сообщили, что читают их для развлечения и поднятия настроения (28%). Старшее поколение чаще читает гороскопы по привычке, а пользователи до 44 лет – для помощи в принятии жизненных решений.

Интересно, что 18% пользователей также ежедневно следят за прогнозами магнитных бурь и учитывают их в своей жизни. Женщины проявляют большую вовлеченность (20% против 12% у мужчин), также наибольший интерес к прогнозам магнитных бурь показывают люди старше 65 лет (23%).

Москва, Ангелина Сергеева

