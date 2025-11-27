Мошенники подделывают голоса детей для обмана в преддверии Дня матери

Мошенники применяют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в преддверии Дня матери, чтобы подделать голоса детей. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Аферисты традиционно активизируются перед праздниками, День матери не стал исключением. В Сети появляются фейковые акции, якобы «выгодные» предложения и поддельные сервисы доставки. После перевода средств в такие сервисы страница исчезает, а продавец пропадает без следа.

Кроме того, по словам парламентария, злоумышленники начинают активно применять ИИ. «Звонящий может имитировать голос дочери или сына, которые срочно покупают подарок маме и просят перевести деньги», – рассказал парламентарий РИА «Новости».

По словам депутата, такие схемы опасны тем, что они воздействуют на эмоции человека, и количество таких атак в последнее время продолжает расти.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

