Мошенники заманивают пенсионеров участием в госпрограмме десятилетней давности

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества с накоплениями пенсионеров. Аферисты предлагают участвовать в несуществующих госпрограммах.

«Пожилым гражданам по телефону или через мессенджеры предлагают перевести пенсионные накопления или личные сбережения в «программу долгосрочных сбережений» или «программу государственного софинансирования пенсий», – сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В ведомстве напомнили, что программа государственного софинансирования пенсий завершила прием участников 31 декабря 2014 года.

Кроме того, программа долгосрочных сбережений работает исключительно через лицензированные негосударственные пенсионные фонды.

В МВД подчеркнули, что сотрудники госорганов не звонят гражданам с предложениями участвовать в финансовых программах и не запрашивают личные данные.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube