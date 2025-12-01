Россияне старшего возраста назвали главные критерии при поиске партера для отношений

Честность, доброта и отсутствие вредных привычек – главные качества партнера для счастливых отношений, считают россияне старше 55 лет. Такие выводы следуют из опроса, проведенного аналитиками социальной сети «Одноклассники» и дейтинг-сервиса «ОК Знакомства» в ноябре 2025 года. В исследовании приняли участие 9 тысяч пользователей платформы ОК в возрасте старше 55 лет, не состоящих в браке, из всех регионов.

Более трети опрошенных россиян (37%) ищут серьезные долгосрочные отношения. Еще 35% хотят просто общаться и заводить друзей, 14% – искать единомышленников, а 10% – наслаждаться романтическими отношениями. Большинство пользователей старшего возраста предпочитают знакомиться через дейтинг-сервисы и сайты знакомств (42%). Почти треть (36%) выбирают знакомство в социальных сетях. Еще 12% знакомятся на работе или через друзей (10%).

Честность и надежность – главные качества, которые ценят пользователи старшего возраста: их отметили 63% и 59% респондентов соответственно. Доброта важна для 47%, а отсутствие вредных привычек – для 33%. Общие интересы ценят 27% респондентов. Лишь для 8% опрошенных важно спортивное телосложение и подтянутая форма потенциального партнера.

В быту большинство респондентов предпочитают порядок и чистоту в доме (26%), а также ведение совместного бюджета (22%). Схожий распорядок дня важен для 17% пользователей, а совпадение вкусов в еде – для 14%. Четкое распределение обязанностей назвали важным 12% респондентов.

Более половины россиян старшего возраста (58%) хотят проводить большую часть времени с потенциальным партнером дома. Культурные мероприятия интересны 31% пользователей, совместные праздники – 26%, путешествия интересуют 25% опрошенных. Совместная готовка и поездки на дачу интересны примерно каждому четвертому (26% и 24%), а совместный просмотр кино – 18%. Активный отдых и творчество выбрали 8% и 6% респондентов.

По данным опроса, расстояние между партнерами при знакомстве не всегда критично: 54% предпочитают жить рядом, 36% не против отношений на расстоянии, а еще 5% намеренно хотели бы познакомиться с человеком из другого города.

Исходя из исследования, для большинства опрошенных (63%) не важны цифровые навыки потенциального партнера. Умение пользоваться соцсетями отметили 20% респондентов, следить за новостями и смотреть фильмы онлайн – 15%. Практические навыки, например, использование банковских приложений, важны 12%, а понимание технологий – 11%. Владение искусственным интеллектом интересует только 4% респондентов.

Москва, Ангелина Сергеева

