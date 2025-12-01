В России могут исчезнуть сотни малых городов

Население малых городов в России неизбежно сокращается, в скором времени сотни небольших поселений могут просто исчезнуть. Об этом говорится в докладе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается», – говорится в исследовании, результаты которого приводит ТАСС.

Примечательно, что хорошая работа и высокие зарплаты являются важными, но не главными факторами, из-за которых люди уезжают в мегаполисы. Большую роль играют в том числе «недостаточная инфраструктура, ограниченные карьерные и образовательные возможности, отсутствие смыслов, которые позволяют увидеть картину лучшего будущего», отметили социологи.

Молодежь чувствует ограниченность перспектив в малом городе. Кроме того, жители небольших населенных пунктов более пессимистичны. Так, в городах-миллионниках среди людей возраста 18-24 года 53% смотрят в будущее позитивно, тогда как в малых городах – всего 33%.

По прогнозам аналитиков, с 1950 по 2030 годы население за пределами городов уменьшится на 36%, а численность жителей в городах с населением от полумиллиона человек вырастет на 25%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube